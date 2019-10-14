На ПА НАТО выразили поддержку Порошенко

Фото: Facebook Иванны Климпуш-Цинцадзе

Парламентарии из секретариата Парламентской ассамблеи НАТО выразили уважение к пятому президента Украины Петра Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку страны в целом.

Об этом в своем Facebook написала украинский политик Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, это еще раз доказывает, что большая цель объединяет и придает сил совместно работать над ее достижением, передаёт "Обозреватель".

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"Трогательно было наблюдать за тем, как совершенно разные парламентарии и коллеги из секретариата Парламентской ассамблеи НАТО тепло выражали свое уважение к пятому президенту Украины, Петру Порошенко. Такое отношение транслируется в дальнейшую поддержку Украины. Верю, что большая цель объединяет и добавляет сил совместно работать над ее достижением", – отметила она.

Пять лет 14 октября украинцы отмечают новый праздник, чествуя своих героев и защитников. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, приветствуя украинских воинов с Днем защитника Украины.