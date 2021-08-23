На организацию "Крымской платформы" потратили почти 7 млн

Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар обнародовала смету на организацию и проведение саммита, который состоится в концертно-выставочном центре "Парковый". Документ она выложила на своей странице в Facebook.

Так, согласно смете, на организацию и проведение учредительного саммита Крымской платформы 23 августа потратили почти 6 796 377 гривен.

Заказчиком указано госпредприятие "Государственная театрально-зрелищное агентство", а исполнителем всех работ - ООО Малахов Игорь Михайлович, который является плательщиком единого налога.

Так, на разработку сценария мероприятия потратили 25 тысяч гривен, разработку визуализации - 40 тысяч, разработку проекта декорирования - около 312,6 тысяч гривен, создание графических изображений на стены - 40 тысяч, создание интерактивных цифровых фотозон - 615 тысяч гривен, интерактивный портал "Письма в Крым" - почти 454 тысяч гривен, на мультимедийную галерею "Символы Крыма" - почти 951 тысячу гривен, галерею "Звездная пыль" - 386 тысяч, на организацию VR-зоны ушло 54 тысяч гривен, а на мультимедийный куб "Наше сердце с Крымом" - почти 850 тысяч гривен.

На музыкальный анимационный клип "Крым" организаторы саммита потратили 450 тысяч гривен, на ролик открытия мероприятия - почти 290 тысяч, ролик на панель к милитаризации - 256 тысяч, на ролики, посвященные культурному наследию - 350 тысяч, на 30 роликов "Крым-прошлое" - 896,5 тысяч гривен, на 10 роликов "Крым-настоящее" - 237 тысяч, 20 роликов "Крым-будущее" - 412 тысяч, 8 роликов "Дети Крыма" - 176,6 тысяч.

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23 августа "Крымская платформа". Это дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.