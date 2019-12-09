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вторник, 10 декабря 2019 00:06

На "нормандской встречи" согласились развести силы еще на трех участках в Донбассе - источник

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На &quot;нормандской встречи&quot; согласились развести силы еще на трех участках в Донбассе - источник
"Нормандская четверка" договорилась о разведении сил. Фото: Медуза

На саммите "нормандской четверки" в Елисейском дворце лидеры Украины, России, Германии и Франции согласовали разведение сил на Донбассе еще на трех участках.

Российская сторона на переговорах настаивала на разведении сил по всей линии соприкосновения, однако на данный момент согласованы только три участка. Эту информацию РБК-Украина подтвердил источник в украинской делегации.

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Напомним, Россия и Украина договорились об обмене пленными. Следующий этап должен пройти 31 декабря.

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