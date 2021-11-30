На Майдане с участием Кличко и Сенцова обсудили начало Революции Достоинства

В восьмую годовщину избиения студентов "Беркутом" несколько сотен молодых людей собрались на Майдане на "Диалоги о Достоинстве". Молодежь пришла послушать и обсудить причины и последствия Революции Достоинства, ее историческое значение. Об этом сообщает страница мероприятия в Facebook.

Организаторы мероприятия - студпарламент НН Института Журналистики КНУ имени Шевченко, подчеркнул, что мероприятие не является политическим и протестным. В качестве спикеров приняли участие Юлия Волкова, Роман Ратушный, Екатерина Бутко, Олег Сенцов, Виталий Кличко, Игорь Луценко, Виталий Кузьменко, Алексей Гриценко. Ведущим и модератором мероприятия стал журналист Егор Чечеринда.

Спикеры отвечали на вопросы о собственных мотивах выйти на Майдан, делились воспоминаниями 8-летней давности и объясняли, почему именно молодежь стала движущей силой Революции Достоинства.

"Молодежь всегда была впереди. И у молодежи очень хорошее качество: острое чувство справедливости. Именно молодежь первой столкнулась с беркутом. Именно молодежь своей стойкостью и целеустремленностью пробудила украинское общество, и именно с нее началась Революция Достоинства. Молодежь поборола монстра, заставила его убегать. Достоинство, самоуважение – это то, что заставило молодежь, студентов выйти на Майдан. Только после 14 лет мы начали понимать, что такое независимость, что такое защищать страну. И сегодня именно от того, видит ли свое будущее в Украине молодежь, зависят перспективы Украины как независимого демократического государства", – сказал Кличко.

Политзаключенный Кремля, кинорежиссер также вспомнил Олег Сенцов, как начинался Майдан.

"Страшнее всего было тогда, когда беркутовцы начали избивать людей", - сказал он.

На вопрос модератора мероприятия Егора Чечеринды, чтобы он сказал Путину, Сенцов ответил, что с врагом не о чем говорить.

Участник митинга студентов 30 ноября, ветеран АТО Виталий Кузьменко рассказал, как повлияли события на украинцев.

"После этих событий мы уже прошли историю Революции, мы прошли войну, защищая свою страну от российской агрессии. Прошли эволюционные изменения в нашей стране, на самом деле многие страны не проходят даже при жизни целого поколения. Но сегодня мы собрались поговорить об ощущении достоинства, самоуважения к себе в обществе, себя гражданином страны. И собственно благодаря этим событиям украинцы испытывают собственное достоинство и уважение к своей стране, и гордость за свою страну, за всех тех, кто сегодня защищает страну", - сказал Кузьменко.

По завершению выступлений и обсуждения участники провели символический флешмоб: зажгли лампадки и расставили их в очертаниях слова "Достоинство".