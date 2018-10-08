На кресло Порошенко уже есть 28 желающих

Следующие выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Фото: 5.ua

За полгода до выборов о намерении участвовать в президентской кампании объявило аномально высокое количество политиков - 28.

Об этом 8 октября сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на международной конференции "Деньги в политике: как политические партии готовятся к выборам".

"Наша организация осуществляет мониторинг различных сфер избирательной кампании и мониторинг активности работы политических партий. И наши результаты показывают, что на сегодня уже 28 политиков заявили о своих намерениях участвовать в президентской избирательной кампании. Такой активности в украинской истории еще не было. Мы имеем чрезвычайно аномально высокую активность кандидатов в президенты", - констатировал Кошель.

И это только кандидаты, уже заявившие о своем намерении участвовать в выборах. Президентская избирательная кампания будет чрезвычайно горячей, прогнозирует Кошель. Многие кандидаты пытаются показать себя во время президентской кампании, чтобы иметь шансы пройти на парламентской.

"Есть соблазн обменять даже свой небольшой рейтинг, невысокий результат на проходное место в списке или создать базу для участия своей политической силы в парламентских выборах", - объяснил Кошель.

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Следующие выборы президента состоятся 31 марта 2019-го. В Верховную Раду делегатов будут выбирать осенью того же года.