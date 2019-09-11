На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"

Нардеп от "Слуги народа" Елена Копанчук скнопкодавила. Фото: KP.UA

Депутатку "Слуги народа" Елену Копанчук поймали на кнопкодавстве.

Нардеп 11 сентября проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева. Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Рабочее место Копанчук находит в четвертом ряду третьего сектора ссессионного зала, если считать слева направо. Депутат нажала на кнопку пульта Рублева, который сидит справа. Это произошло в 13:32 во время голосования за законопроект №1052 о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве.

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Согласно результатам голосования, оба нардепы проголосовали "за".

Елена Копанчук стала вторым нардепом-кнопкодавом с "Слуги народа". До нее это также сделал Сергей Литвиненко. Он проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко.