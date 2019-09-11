На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"

Депутатку "Слуги народа" Елену Копанчук поймали на кнопкодавстве.
Нардеп 11 сентября проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева. Об этом сообщает общественное движение "Честно".
Рабочее место Копанчук находит в четвертом ряду третьего сектора ссессионного зала, если считать слева направо. Депутат нажала на кнопку пульта Рублева, который сидит справа. Это произошло в 13:32 во время голосования за законопроект №1052 о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве.
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Согласно результатам голосования, оба нардепы проголосовали "за".
Елена Копанчук стала вторым нардепом-кнопкодавом с "Слуги народа". До нее это также сделал Сергей Литвиненко. Он проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко.
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