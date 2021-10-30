На избирательных участках в Харькове будут работать пункты вакцинации

В день внеочередных выборов мэра Харькова 31 октября на избирательных участках в школах будет работать 41 пункт вакцинации.
Они будут работать с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
"В наличии у медицинских бригад будут вакцины Coronavac, Pfizer, AstraZeneca", - говорится в сообщении.
Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан призвала харьковчан воспользоваться возможностью вакцинироваться.
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"В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тыс. жителей. Наша задача - сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Это нам необходимо для формирования коллективного иммунитета. Только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию", – сказала она.
Выборы мэра Харькова намечены на воскресенье, 31 октября. Полиция готова к оперативному реагированию на нарушения.
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