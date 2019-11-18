"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)

Бывший заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства по нему.

Угрозы из номера Портнова получали сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого журналисты не называют, сообщают журналисты "Слідство.Інфо"

Прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.

Также в ГПУ расследовали угрозы Портнова бывшей народному депутату Инне Богословской.

Автор: censor.net.ua

Божко рассказал, что сразу после того, как он пытался связаться со свидетелем в этом производстве, на его телефон пришло сообщение: "Здравствуйте. Я вижу, вы слишком активен. Воспитательные меры придется принять. Еще раз услышу ваше имя, буду превращать на кусок дерьма. С уважением, Портнов".

Автор: censor.net.ua

В начале 2019-го Печерский районный суд города Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.

Автор: censor.net.ua

Прокурор пытался разъяснить в суде на основании чего приняли это решение. И вскоре из номера Портнова ему написали: "В тюрьму собирайтесь понемногу. Не слезу из вас. Вывернут наизнанку все ваше мерзкое жизни, доходах, расходах, родственников до десятого колена. А то, вижу, не услышал сигнала".

Автор: censor.net.ua

Печерский суд отказал прокурору в разъяснении решения. А Киевский апелляционный суд вообще не захотел рассматривать его жалобу. Решение последнего Божко сейчас оспаривает в Верховном суде. В этом году летом Генпрокуратура закрыла уголовное производство, в котором фигурировал Портнов.

Автор: censor.net.ua

В конце октября Божко снова получил угрозы: "П...р, я вижу, что у тебя не все в порядке со слухом. Придется вы...ть тебя, животное недов... ное, в тупой собачий рот. С уважением, Портнов".

Автор: slidstvo.info

Сразу после того, как Божку начали поступать первые сообщения, он обратился к руководству. По словам правоохранителя, сначала эти обращения оставались без внимания, но нынешнее руководство ГПУ, по словам прокурора, "пытается в пределах своей компетенции что-то сделать".

В 2017 году Горбатюк также неоднократно получал в WhatsApp и Facebook угрозы от Портнова.

В частности, в 2017 году получил сообщение: "Я тебя в клетке будут возить и показывать как обезьяну. Я тебе пишу, чтобы ты знал, что у меня претензии именно к тебе. Чтобы ты знал, что спрошу именно с тебя. Время твой заканчивается, а спрашивать с тебя я буду очень жестко".

Автор: slidstvo.info

Автор: slidstvo.info

Горбатюк рассказал, что из-за этого он обращался в Генеральную инспекцию. А та, в свою очередь, передала материалы в полицию. Правоохранители якобы открыли уголовное производство, но его судьба Горбатюку неизвестна.

Бывший следователь сказал, что за два года полиция ни разу не обращалась к нему по показаниям и он планирует обратиться в ГПУ с просьбой привлечь сообщение от Портнова к делу об угрозах прокурору Божко.

"Это - прямое основание для привлечения к ответственности. Я дополнительно распечатаю эти материалы в качестве доказательства к тому эпизоду. Добавлю, чтобы они в комплексе рассматривали", - сказал Горбатюк.

Также журналисты получили распечатки сообщений с телефона еще одного следователя из Генпрокуратуры за 2017-й год, который больше не работает в ГПУ.

Два года назад в сентябре, следователь получил следующее сообщение: "П... р, я внимательно наблюдаю за тобой. Спрошу у тебя. На веревке будешь ходить по клетке. Портнов".

В Telegram-канале Портнов подтвердил, что писал Божко: "Друзья, это была именно моя переписка. Переписка с прокурором-преступником, наглым, самовлюбленным и тупым. И я повторно присоединяюсь ко всем словам этой переписки с единственным исключением - прошу генерального прокурора распространить ее и на себя".

Весной 2019-го ГБР открыло уголовное производство по факту угроз Божко. В то же время в бюро открыли расследование и в отношении самого прокурора по инициативе адвокат Портнова.

Впоследствии ГПУ решила забрать расследование угроз Божко от ГБР и передала СБУ.

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19 мая этого года, накануне второго тура президентских выборов, Андрей Портнов вернулся в Украину. Портнова называют инициатором разработки "диктаторских законов" от 16 января 2014-го, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Майдана.