"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1449
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1521
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1080
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10431
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 963
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1062
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5472
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1890
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1098
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1107
Фото
Все фото
5
20
3
11
10
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
Видео
Все видео
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Зеленский записал странное видео
Зеленский записал странное видео
Рада сегодня решит вопрос бюджета страны на 2020 год (онлайн)
Рада сегодня решит вопрос бюджета страны на 2020 год (онлайн)
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1449
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1017
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1107
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1377
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4023
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
17 ноября 2019
1 Просмотров: 261
Немає користі
Секрет популярності футболу у світі зумовлений насамперед його простотою і доступністю. Є сім основних правил. Дотримуючись їх, можна грати хоч на ...
понедельник, 18 ноября 2019 13:36

"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
11

2 Комментировать

Бывший заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства по нему.

Угрозы из номера Портнова получали сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого журналисты не называют, сообщают журналисты "Слідство.Інфо"

Прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.

Также в ГПУ расследовали угрозы Портнова бывшей народному депутату Инне Богословской.

Автор: censor.net.ua
 

Божко рассказал, что сразу после того, как он пытался связаться со свидетелем в этом производстве, на его телефон пришло сообщение: "Здравствуйте. Я вижу, вы слишком активен. Воспитательные меры придется принять. Еще раз услышу ваше имя, буду превращать на кусок дерьма. С уважением, Портнов".

Автор: censor.net.ua
 

В начале 2019-го Печерский районный суд города Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.

Автор: censor.net.ua
 

Прокурор пытался разъяснить в суде на основании чего приняли это решение. И вскоре из номера Портнова ему написали: "В тюрьму собирайтесь понемногу. Не слезу из вас. Вывернут наизнанку все ваше мерзкое жизни, доходах, расходах, родственников до десятого колена. А то, вижу, не услышал сигнала".

Автор: censor.net.ua
 

Печерский суд отказал прокурору в разъяснении решения. А Киевский апелляционный суд вообще не захотел рассматривать его жалобу. Решение последнего Божко сейчас оспаривает в Верховном суде. В этом году летом Генпрокуратура закрыла уголовное производство, в котором фигурировал Портнов.

Автор: censor.net.ua
 

В конце октября Божко снова получил угрозы: "П...р, я вижу, что у тебя не все в порядке со слухом. Придется вы...ть тебя, животное недов... ное, в тупой собачий рот. С уважением, Портнов".

Автор: slidstvo.info
 

Сразу после того, как Божку начали поступать первые сообщения, он обратился к руководству. По словам правоохранителя, сначала эти обращения оставались без внимания, но нынешнее руководство ГПУ, по словам прокурора, "пытается в пределах своей компетенции что-то сделать".

В 2017 году Горбатюк также неоднократно получал в WhatsApp и Facebook угрозы от Портнова.

В частности, в 2017 году получил сообщение: "Я тебя в клетке будут возить и показывать как обезьяну. Я тебе пишу, чтобы ты знал, что у меня претензии именно к тебе. Чтобы ты знал, что спрошу именно с тебя. Время твой заканчивается, а спрашивать с тебя я буду очень жестко".

Автор: slidstvo.info
 
Автор: slidstvo.info
 

Горбатюк рассказал, что из-за этого он обращался в Генеральную инспекцию. А та, в свою очередь, передала материалы в полицию. Правоохранители якобы открыли уголовное производство, но его судьба Горбатюку неизвестна.

 

Бывший следователь сказал, что за два года полиция ни разу не обращалась к нему по показаниям и он планирует обратиться в ГПУ с просьбой привлечь сообщение от Портнова к делу об угрозах прокурору Божко.

"Это - прямое основание для привлечения к ответственности. Я дополнительно распечатаю эти материалы в качестве доказательства к тому эпизоду. Добавлю, чтобы они в комплексе рассматривали", - сказал Горбатюк.

Также журналисты получили распечатки сообщений с телефона еще одного следователя из Генпрокуратуры за 2017-й год, который больше не работает в ГПУ.

Два года назад в сентябре, следователь получил следующее сообщение: "П... р, я внимательно наблюдаю за тобой. Спрошу у тебя. На веревке будешь ходить по клетке. Портнов".

 
 

В Telegram-канале Портнов подтвердил, что писал Божко: "Друзья, это была именно моя переписка. Переписка с прокурором-преступником, наглым, самовлюбленным и тупым. И я повторно присоединяюсь ко всем словам этой переписки с единственным исключением - прошу генерального прокурора распространить ее и на себя".

Весной 2019-го ГБР открыло уголовное производство по факту угроз Божко. В то же время в бюро открыли расследование и в отношении самого прокурора по инициативе адвокат Портнова.

Впоследствии ГПУ решила забрать расследование угроз Божко от ГБР и передала СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция завела дело относительно Портнова

19 мая этого года, накануне второго тура президентских выборов, Андрей Портнов вернулся в Украину.

Портнова называют инициатором разработки "диктаторских законов" от 16 января 2014-го, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Майдана.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

Лидеру националистов дали пожизненное

Выдали постановление, которое ограничит жизни крестьян

Чиновникам приказали перейти на русский язык

Христианскую церковь построили на месте могилы апостола

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 109990
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 26505
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 15210
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 13482
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 12348
Политика
Нардепам раздали 3 млн грн компенсаций за жилье
Нардепам раздали 3 млн грн компенсаций за жилье Просмотров: 9
Вместо Манафорта в "черной бухгалтерии" расписался действующий нардеп - Луценко
Вместо Манафорта в "черной бухгалтерии" расписался действующий нардеп - Луценко Просмотров: 36
"Труба в конвульсиях" - у Порошенко отреагировали на подозрение
"Труба в конвульсиях" - у Порошенко отреагировали на подозрение Просмотров: 918
Подозреваемому в госизмене чиновнику уменьшили залог
Подозреваемому в госизмене чиновнику уменьшили залог Просмотров: 135
Ляшко получил подозрение за нападение на нардепа
Ляшко получил подозрение за нападение на нардепа 1 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
5
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
3
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
2
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
2
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
Голосов: 13689
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua