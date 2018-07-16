На гуляниях завода Ахметова Руслану носили на руках

Во время празднования Дня металлурга и 85-летия комбината "Азовсталь" в Мариуполе певицу Руслану носили на руках.
Соответствующее фото обнародовал сайт 0629
На фотографии внефракционный народный депутат Сергей Тарута держит Руслану на руках. В тот вечер она выступала на сцене стадиона имени Бойко.
Позади Таруты на фото нардеп "оппоблоковец", экс-"регионал" Вадим Новинский.
"Азовсталь" является собственностью донецкой финансово-экономической группы System Capital Management олигарха Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" Новинского.
Фотография вызвала критику пользователей соцсетей:
"Дикі танці перед виборами починаються"
"А на задньому плані святий Вадік Новинський ,черги своєї чекає"
"А що дивного? Був Льовочкін у листопаді 2013, став Тарута у 2018. Партія не змінилась"
"С Тарутой все ясно, но "символ" огорчает"
"Певно Руслана вже продалась"
"Руслана пошла по рукам оппоблока"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
В 2013-14 годах Руслана была активистом Революции Достоинства, выступала на сцене Майдана.
Комментарии