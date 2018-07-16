На гуляниях завода Ахметова Руслану носили на руках

Фото: 0629.com.ua

Во время празднования Дня металлурга и 85-летия комбината "Азовсталь" в Мариуполе певицу Руслану носили на руках.

Соответствующее фото обнародовал сайт 0629

На фотографии внефракционный народный депутат Сергей Тарута держит Руслану на руках. В тот вечер она выступала на сцене стадиона имени Бойко.

Позади Таруты на фото нардеп "оппоблоковец", экс-"регионал" Вадим Новинский.

"Азовсталь" является собственностью донецкой финансово-экономической группы System Capital Management олигарха Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" Новинского.

Фотография вызвала критику пользователей соцсетей:

"Дикі танці перед виборами починаються"

"А на задньому плані святий Вадік Новинський ,черги своєї чекає"

"А що дивного? Був Льовочкін у листопаді 2013, став Тарута у 2018. Партія не змінилась"

"С Тарутой все ясно, но "символ" огорчает"

"Певно Руслана вже продалась"

"Руслана пошла по рукам оппоблока"

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В 2013-14 годах Руслана была активистом Революции Достоинства, выступала на сцене Майдана.