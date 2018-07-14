На финале Кубка мира Макрон и Путин обсудят Украину

Макрон и Путин поговорят об Украине. Фото: РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Москве 15 июля с президентом России Владимиром Путиным обсудит вопрос Украины.

Президенты встретятся в Кремле перед началом финала Чемпионата мира по футболу, который состоится в Москве, сообщает Reuters.

По мнению Макрона, ситуация в Украине "не достаточно решена" для того, чтобы он пригласил Путина на саммит "Большой семерки" на юге Франции в 2019 году.

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Напомним встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля.