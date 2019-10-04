На два дня Одесса стала центром обсуждения мировых тенденций - Труханов

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1161
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10090
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5490
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 513
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3456
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3132
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 972
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7353
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9819
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3141
Фото
Все фото
4
8
12
18
21
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Видео
Все видео
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
"Формула Штайнмайера": в Раде собрали подписи для следственной комиссии
"Формула Штайнмайера": в Раде собрали подписи для следственной комиссии
Трамп о блокировании помощи Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"
Трамп о блокировании помощи Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5490
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 954
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 936
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 729
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 октября 2019
1 Просмотров: 252
Музичний ключ
Не завжди виходить побувати там, куди приїдеш. От уже й приїхав — а стоїш мов перед замкненими дверима, надворі сутеніє, а ключа тобі не ...
пятница, 04 октября 2019 14:42

На два дня Одесса стала центром обсуждения мировых тенденций - Труханов
6

  Комментировать
 

Четвертый год подряд Одесса становится площадкой для поиска интересных бизнес-идей и партнеров. В этом году география международного INVESTMENT PROMOTION FORUM ODESA 5T охватывает 24 страны. За два дня форум примет более 600 гостей, среди которых - послы стран, иностранные партнеры, представители крупных украинских и международных компаний.

 

По словам организаторов форума, пять лет назад муниципалитет поставил перед собой несколько задач: продвижение города на международной арене, создание условий для развития бизнеса и привлечения в город инвестиций. И сегодня успешно движется по всем направлениям.

"На два дня Одесса стала центром обсуждения мировых тенденций. Иностранные и украинские партнеры заинтересованы развивать с нами сотрудничество. Мы открыли наш город для инвестиций. За три года в Одессу привлечено более 190 млн. евро. А главное, у нас есть динамика роста", - рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

 

Городской голова заявил, что в Одессе сегодня есть все условия и предпосылки для создания Свободной экономической зоны. Ее создание станет стимулом для развития экономики не только Одессы, но и всей Украины. Решение - за Киевом.

"Я уверен, Одесса может и должна стать международной площадкой для открытого диалога, реализации совместных внутренних и международных проектов", - подчеркнул Труханов.

 
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На два дня Одесса стала центром обсуждения мировых тенденций - Труханов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Первый спутник запустили благодаря украинцу

Федор Черенков страдал манией преследования

Авторов украинского словаря обвинили в национализме

В поезде кулинары подавали шесть обедов

Самое читаемое
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 28638
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 21312
Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым
Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым
8
 Просмотров: 14212
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 12951
&quot;Фрагменты тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Фрагменты тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 12897
Политика
Порошенко оценил видеообращение Зеленского по поводу формулы Штайнмайера
Порошенко оценил видеообращение Зеленского по поводу формулы Штайнмайера Просмотров: 270
НАБУ и ГБР получат право на "прослушку" - решение Рады
НАБУ и ГБР получат право на "прослушку" - решение Рады Просмотров: 63
Генпрокурор прокомментировал информацию о подозрении Порошенко
Генпрокурор прокомментировал информацию о подозрении Порошенко Просмотров: 747
Известный российский адвокат присоединился к защите Порошенко
Известный российский адвокат присоединился к защите Порошенко 1 Просмотров: 2520
Гончарук в Раде представит программу правительства
Гончарук в Раде представит программу правительства Просмотров: 108
Больше всего комментируют
7
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
4
Сколько украинцев считают Россию агрессором
3
На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД
2
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
Голосов: 12360
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua