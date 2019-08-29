На депутатских креслах разложили фото матерей погибших на Донбассе

"Чтобы понять цену независимости, надо смотреть правде в глаза". ФОТО: Сергей Рахманин

На депутатских креслах в Верховной Раде разложили выпуск газеты "Зеркало недели", в котором напечатали фотографии 321 матери. Все они потеряли детей в войне на Донбассе.

Фотографию из зала заседания обнародовал экс-заместитель главреда газеты, депутат Верховной Рады от "Голоса" Сергей Рахманин.

"Чтобы понять цену независимости надо смотреть правде в глаза. Спасибо коллегам из "Зеркала недели". Тем, кто этого не читал и не видел, настоятельно рекомендую. Особенно в этот день, День памяти павших", - написал он.

Проект "Мамы" от "Зеркала недели" также вышел в электронном варианте.

"Мы покажем вам 321 лицо, вырванное объективами фотографов с бездушия статистики: имя мамы, имя сына и имя, которым она называла его, когда дула на разбитые коленки или будила в детский сад", - говорится в описании.

"Президент Владимир Зеленский запретил чиновникам вешать в кабинетах его портреты. Пусть вместо будут на стене портреты матерей погибших солдат!".

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Народные депутаты Верховной Рады ІХ созыва приняли присягу народу Украины. Текст присяги традиционно зачитал старейший парламентарий - 78-летний Юлий Иоффе, который в парламенте представляет "Оппозиционную платформу - За жизнь". После того, как народные депутаты приняли присягу, прозвучал духовный гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". В Верховной Раде 9-го созыва зарегистрировали 424 народных депутата. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и они планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" будет представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест займут самовыдвиженцы.