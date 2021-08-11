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среда, 11 августа 2021 10:25

На Банковой выбрали следующего начальника киевской полиции - СМИ

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На Банковой выбрали следующего начальника киевской полиции - СМИ
По данным ZN.UA, положительную роль в решении о назначении Выговского сыграл заместитель председателя ОП Олег Татаров. Фото: Национальная полиция Украина

На пост главы Национальной полиции Киева назначат полковника полиции 41-летнего Ивана Выговского. Такую информацию со ссылкой на источники в Офисе президента Владимира Зеленского опубликовало издание ZN.UA.

"На этот пост назначат креатуру Офиса президента - полковника полиции Ивана Выговского, который на данный момент возглавляет полицию в Полтавской области. До этого он возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области", - сообщили журналисты.

По данным ZN.UA, положительную роль в решении о назначении Выговского сыграл заместитель председателя ОП Олег Татаров. Министру внутренних дел Денису Монастырскому не удалось провести свою кандидатуру, добавляют в СМИ.

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Службу в органах внутренних дел Иван Выговский начал в 1999 году с должности следователя Очаковского райотдела милиции. В 2003-м закончил Национальный университет внутренних дел Украины. С 2015-го по 2016 год возглавлял Очаковский отдел полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области. 14 февраля 2020 года назначен на должность начальника полиции Полтавской области.

Что касается кандидата на пост главы Национальной полиции Украины, то наиболее вероятной кандидатурой является Вячеслав Аброськин, пишет издание. Он занимает должность ректора Одесского государственного университета внутренних дел. Но по его кандидатуре, в отличие от Выговского, акцента Зеленского еще нет.

Ексачальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке. 10 августа его удовлетворили.

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Дата
11
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