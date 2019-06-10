На Банковой собрался пикет с барабанами и "пищалками"

В понедельник под Администрацией президента собрались несколько десятков человек на пикет.
Акцию транслировал связанный с Петром Порошенко телеканал "Прямий".
Люди били в барабаны, включали сигнализацию и использовали "пищалки".
Пикет назывался "Зачем Зеленскому три охотничьих резиденции" - "Залісся", "Білозерка" в Киевской области и "Синьгора" в Ивано-Франковской.
Одна из участниц держала плакат "Зеленський закрий ДУСю".
Люди требовали, чтобы в резиденциях запретили охоту, вернули их в госсобственность и сделали там заповедник.
Требовали от президента указа о создании рекреационной зоны.
Также требовали увольнения Виталия Кличко с должности Киевской городской государственной администрации из-за "коррупционных схем в зоопарке".
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