На Банковой собрался пикет с барабанами и "пищалками"

В понедельник под Администрацией президента собрались несколько десятков человек на пикет.

Акцию транслировал связанный с Петром Порошенко телеканал "Прямий".

В понедельник под АП провели пикет.

Люди били в барабаны, включали сигнализацию и использовали "пищалки".

Пикет назывался "Зачем Зеленскому три охотничьих резиденции" - "Залісся", "Білозерка" в Киевской области и "Синьгора" в Ивано-Франковской.

Одна из участниц держала плакат "Зеленський закрий ДУСю".

Люди требовали, чтобы в резиденциях запретили охоту, вернули их в госсобственность и сделали там заповедник.

Требовали от президента указа о создании рекреационной зоны.

Также требовали увольнения Виталия Кличко с должности Киевской городской государственной администрации из-за "коррупционных схем в зоопарке".