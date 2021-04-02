На Банковой прокомментировали локдаун

Фото: unn.com.ua

Власти собираются продолжать адаптивный карантин, об общенациональном локдауне никто не говорит. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на телеканале "Україна 24".

"Есть "красные" зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще "зеленая" или "оранжевая" зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунамы, и это помогает" , - цитирует Тимошенко ZN.UA

В ОП привели пример Ивано-Франковской области, где введение локдауна помогло стабилизировать ситуацию.

"Была несколько недель - практически месяц, в красной зоне, а сейчас она уже из него выходит. А так мы бы ввели локдаун по всей стране и держали страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", - сказал Тимошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации"

За последние сутки в Украине обнаружили 19 893 новых больных коронавирусом. Это абсолютный антирекорд с начала эпидемии. 5 апреля в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта.