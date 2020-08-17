МЗС вперше в історії викликало свого посла з Білорусі

Дмитрий Кулеба вызвал посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев. Фото: УНН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вызвал посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев. Это впервые МИД прибегло к такому шагу в отношениях с Беларусью.

Об этом говорится в заявлении Кулебы от 17 августа на официальном сайте прессслужбы МИД Украины.

"Официальный Минск передал задержанных "вагнеровцев" в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и абсолютно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси. Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, которой общество выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в украинско-белорусских отношениях", - заявил Кулеба.

Глава МИД заверил, что такой шаг никоим образом не повлияет на способность Украины обеспечивать права и законные интересы своих граждан на территории Беларуси.

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9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Несмотря на многочисленные фальсификации ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, который является главой государства уже 26 лет. Это вывело людей на массовые протесты. В ответ власти вывели ОМОН. Силовики жестко разгоняют мирных граждан, применяют водометы, слезоточивый газ и огнестрельное оружие. За неделю силовики задержали около 7 тысяч человек. Один человек погиб.

Лукашенко заявил, что акциями протеста руководят из-за рубежа и обвинил ряд государств, в частности Украину, в агрессии против Беларуси.