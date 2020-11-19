МЗ договаривается с шестью компаниями о вакцине

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Министерство здравоохранения ведет переговоры с шестью компаниями по поставке вакцины от Covid-19 в Украине.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

"Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от коронавируса, так как за счет одной компании Минздрав не сможет обеспечить вакциной все население страны", - сказал министр.

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По его словам, Украина находится на этапе подписания соответствующих документов.

"Это компания Moderna, мы находимся с ними в переговорах. Я также недавно говорил с главой Минздрава США. Главная тема - это переговоры с компаниями Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Кроме того, это английская компания AstraZeneca. Также есть две китайские компании, с которыми мы ведем переговоры", - рассказал Степанов.

Фонд глобального доступа к вакцинам Covid-19 COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на безвозмездной основе для 20% населения.