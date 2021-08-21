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суббота, 21 августа 2021 21:42

Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба

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Мы выведем Россию из &quot;тупика&quot; и из Крыма - Кулеба
Украина выведет Россию из "тупика" и из Крыма. Фото: РБК

Саммит Крымской платформы 23 августа 2021 направлен на консолидацию международной позиции по оккупированного полуострова. Его цель - вывести Россию из Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

По его словам, саммит собрал много участников, и все они важные и равнозначные с точки зрения дальнейшей работы Крымской платформы. Он также отметил, что ее смысл заключается в том, что этот механизм позволит принимать решения для увеличения давления на Россию.

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"Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма. Это же политика. И есть два выбора всегда в политике: либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть". Вот и все! Это стратегия, проверенная историей", - подчеркнул Кулеба.

Он также пояснил, что страны и международные организации создадут ядро Крымской платформы, которая в будущем будет пополняться новыми участниками.

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

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