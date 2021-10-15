Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь "красные линии": Порошенко на первых тактических сборах ОО "Res_Publika. Братья по оружию"

Порошенко прибыл на первые тактические сборы ОО «Res_Publika. Братья по оружию». Фото: eurosolidarity.org

В лагере "Бешеные птицы" состоялись первые тактические сборы ОО "Res_Publika. Братья по оружию". Общественная организация объединяет ветеранов войны против российской агрессии. На тактические сборы прибыл пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Символично 14 октября в День Защитников и защитниц Украины на собрание приехали более 300 участников из разных регионов нашего государства. Команды соревновались на полосе разведчика, демонстрировали навыки тактической медицины, минную безопасность и воздушную разведку.

Порошенко лично испытал в работе беспилотник военной аэроразведка.

Ветераны войны с Россией дали торжественную клятву народу Украины. Текст клятвы провозгласил координатор ОО "Res_Publika. Братья по оружию", ветеран войны, морской пехотинец Андрей Подлесный. Участники ОО присягнули придерживаться принципов боевого братства, уважать и поддерживать своих собратьев; через всю жизнь пронести верность Украине, своему народу и своим собратьям; всегда быть готовым встать на защиту государства и народа с Украиной в сердце с оружием в руках.

"Дорогие боевые побратимы и сестры, дорогие "Братья по оружию", дорогие украинцы! В этот святой день я хочу поздравить вас с Днем защитников и защитниц. История этого дня украинской армии уходит корнями в тысячу лет. Сегодня праздник Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День УПА", - сказал Порошенко ветеранам войны против российской агрессии.

"В 2014 году именно вы, защитники Украины, сломали позвоночник путинскому плану, остановили российского агрессора. И нам было нужно свое украинский собственный праздник. Я как Верховный Главнокомандующий принял решение отменить чужое советский праздник соседнего государства и сделать наш украинский праздник", - напомнил Порошенко.

"Мы служим государству Украина и украинскому народу, делаем все возможное, чтобы отстоять нашу свободу, нашу независимость, двигать страну вперед в Европейский Союз, в НАТО. И еще одна важная задача, с которой блестяще справились наши ветераны в декабре 2019 года - это держать "красные линии", которые не дадут действующей власти сползти обратно в Российскую империю, подписать капитуляцию, сдать Украину, сдать украинскую землю, так как они это сделали во время так называемого "отвода" или обязательств по так называемой "формуле Штайнмайера", - предостерег Порошенко.

"На нас с вами лежит огромная ответственность. Это движущая сила изменений нашего государства. Поэтому сегодня мы здесь. Я здесь, чтобы вас поблагодарить", - сказал лидер "Европейской Солидарности".

"Главные наши с вами победы еще впереди. И мы с вами никому не дадим разрушить то государство, которое мы начали строить в 2014 году и очень много сделали за 5 лет", - отметил пятый президент.

"Одним из основных наших достижений была перестройка армии. Когда нам подсовывали бумажки как "гарантию" украинского суверенитета, я говорил: надежным гарантом украинского суверенитета, независимости украинского государства является Вооруженные силы Украины. Наша с вами задача - держать порох сухим. И мы всегда будем начеку", - резюмирует Порошенко.