"Мы с**ли на санкции Запада" - посол РФ в Швеции

По словам посла, санкции оказывают положительное влияние на развитие РФ.Фото: pixabay

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что РФ "на**ать" на санкции Запада.

"Извините за язык – но мы с**ли на санкции Запада", – сказал он в интервью шведскому изданию Aftonbladet.

Как считает посол, если бы США и НАТО "не провоцировали и не обостряли ситуацию", Россия "не возражала бы против вступления Швеции в НАТО".

"У нас было так много санкций, и во многом они положительно повлияли на нашу экономику и наше сельское хозяйство. Мы стали самодостаточными и смогли увеличить экспорт. У нас нет ни итальянских, ни швейцарских сыров, но мы научились делать одинаково хорошие российские сыры за итальянскими и швейцарскими рецептами", - сказал Татаринцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенат США рассмотрит законопроект об ответственности Беларуси за агрессию против Украины

По его словам, новые санкции, которые ЕС и США могут ввести в случае российского вторжения в Украину, не являются положительными, но и не столь опасны, как это пытается представить Запад.

Татаринцев говорит, что западный мир не понял русского менталитета.

"Чем сильнее Запад давит на россиян, тем сильнее становятся россияне в своей контрреакции", - заявил российский посол.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае военного вторжения подготовленные санкции будут очень болезненными для Российской Федерации и нанесут непоправимый ущерб российской экономике.