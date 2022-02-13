"Могут нанести непоправимый ущерб экономике РФ" - Кулеба о санкциях ЕС и США

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к любым сценариям развития событий. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае военного вторжения подготовленные санкции будут очень болезненными для Российской Федерации и нанесут непоправимый ущерб российской экономике.

Как сообщает пресс-служба МИД, об этом он сказал в субботу вечером в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Кулебы, Украина готова к любым сценариям, а благодаря работе дипломатов подготовлен болезненный пакет санкций ЕС и США, как фактор сдерживания России от дальнейшей агрессии.

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"Сейчас позиция Украины сильнейшая за все годы с 2014 года. С экономической, дипломатической и военной точки зрения. По нашей инициативе и благодаря нашей работе партнеры в Европейском Союзе и Соединенных Штатах завершили формирование санкционного пакета", - заявил министр.

Кроме того, глава украинской дипломатии сообщил о следующих визитах мировых лидеров в Украину.

"Прибудет канцлер Германии, министры иностранных дел. Телефонные разговоры проходят каждый день", - отметил министр.

Кулеба напомнил, что в пятницу провел три телефонных разговора с главами немецкой, европейской и американской дипломатий, а в субботу – с главой МИД Молдовы.

В сентябре прошлого года послы Европейского Союза продлили на шесть месяцев санкций против России за агрессию против Украины. В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении лиц, причастных к организации псевдовыборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и районах Донецкой и Луганской областей.