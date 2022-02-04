Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы, -заявление Владимира Кличко на съезде "УДАРа"

Фото: udar.party

Чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал украинцев оставаться едиными, сильными и защищать свою страну.

Об этом он заявил, выступая на сьезде партии "УДАР Виталия Кличко", передает сайт партии.

"С 2013-2014 года мы показали агрессору, что мы можем держать удар. Мы показали, что сделали свой выбор: демократические принципы нам ближе, чем какие-либо другие. Мы патриоты, которые любят свою страну, а не противоположность этому – те, кто не любит других людей и другие страны. Ми патриоты, мы боремся за нашу идею, за наш выбор – за свободу и демократию. И нам нужно оставаться такими же талантливыми, сильными и едиными. Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы", - сказал Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бокс уже не интересен. Кличко-младший освоил новый вид спорта

Всемирно известный боксер объяснил, почему вступил территориальную оборону Киева и пожелал успехов делегатам съезда.

"Есть такая фраза: не спрашивай, что страна может сделать для тебя. А спроси, что ты можешь сделать для страны. Я спросил себя, что могу сделать? Я вступил в терроборону. Этот выбор, я сделал, потому что я люблю свой народ, свою страну, свой город, своих соседей и друзей, семью, дочь. Я хочу вас спросить. А вы любите свою страну? Будущее наших детей, в какой стране мы будем жить, зависит от нас. Мы сделали свой выбор. Так что давайте оставаться сильными, целеустремленными, объединёнными, давайте держать удар и только вперед. Слава Украине", - подытожил Кличко.

4 февраля в Киеве состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.