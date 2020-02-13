МВФ говорит о прогрессе Украины, но ждет остальных шагов

Диалог с Украиной - очень плодотворный, говорят в МВФ

Международный валютный фонд отмечает прогресс Украины в проведении реформ и ожидает выполнения остальных мероприятий для окончательного утверждения новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне в четверг, пишет "Інтерфакс-Україна".

В фонде говорят, что пятью основными фокусами новой программы являются: усиление верховенства права; борьба с коррупцией; повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка и стабильная фискальная политика.

Райс напомнил о встрече в Давосе исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой глава фонда отметила прогресс страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: The Washington Post написал статью о Зеленском и олигархах

Окончательное решение должен принять совет директоров фонда после выполнения Украиной мероприятий.

Одним из таких является законопроект №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы. Который должен устранить возникшие при очистке банковской системы законодательные пробелы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка, говорят в МВФ.

Предполагалось, что предыдущие меры будут выполнены в январе - начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале.

Однако Верховная Рада пока рассматривает во втором чтении законопроект о рынке земли, который при соблюдении имеющегося регламента может растянуться на несколько недель или даже месяцев.

"Сейчас происходит очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются", - сказал Райс.

Предварительную 14-месячную программу финансирования для Украины МВФ утвердил в позапрошлом году. Ее объем - $3,9 млрд. Фонд сразу выделил $1,4 млрд. Пересмотр программы планировали на май. Но транша не дали из-за досрочных парламентских выборов. В ноябре миссия МВФ работала в Украине.