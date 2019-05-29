"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили

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Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что, вернувшись в Украину, не собирается никому мстить. И добавил, что не имеет политических амбиций.

"Никогда никому не мстил - ни в Грузии, когда стал президентом, ни в других ситуациях. Месть - это не мой стиль", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

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Что касается политических амбиций, Саакашвили заявил, что в политику пришли новые люди и он готов "подставить им плечо".

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности. Если я кому-то понадоблюсь, в первую очередь советом, совет я дам. На скамье болельщика я чувствую себя очень хорошо", - сказал он.

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. 29 мая в 17:15 он должен приземлиться в "Борисполе". В ГПСУ заявили, что у них нет оснований не пускать Саакашвили в Украину.