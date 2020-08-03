Может себе позволить: сын экс-владельца "Мотор Сичи" купил остров

Фото: pixabay.com Роскошная покупка обошлась сыну Богуслаева в 10 млн евро

Сын экс-владельца компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за €10 млн.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Александр Богуслаев выкупил остров у 9 пьемонтских и лигурийских семей, которые совместно владели Галлинари более 40 лет.

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В древние времена Галлинари принадлежал католической церкви. А последние 150 лет - состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.

Остров расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина - менее чем полкилометра. Омывается Лигурийским морем.

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