Может себе позволить: сын экс-владельца "Мотор Сичи" купил остров

Сын экс-владельца компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за €10 млн.
Об этом сообщает Corriere della Sera.
Александр Богуслаев выкупил остров у 9 пьемонтских и лигурийских семей, которые совместно владели Галлинари более 40 лет.
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В древние времена Галлинари принадлежал католической церкви. А последние 150 лет - состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.
Остров расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина - менее чем полкилометра. Омывается Лигурийским морем.
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