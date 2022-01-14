Может использовать как повод: украинцев просят не верить подстрекательствам России

Посольство США в Украине просит не верить дезинформации России. Фото: Посольство США в Украине.

Посольство США в Украине призывает не поддаваться дезинформации Москвы.

Об этом пишет посольство в Twitter.

Согласно сообщению эту информацию Россия может использовать для дестабилизации ситуации в Украине.

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"Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о непринятых обязательствах, или даже ее подстрекательстве к чему-то, что она сможет использовать в качестве повода для дальнейшей дестабилизационной деятельности. Мы призываем всех не поддаваться на непрерывную дезинформацию Москвы", - говорится в сообщении.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Россия может сфабриковать повод для вторжения в Украину. О том, что Москва может совершить провокацию, чтобы придумать повод для вторжения в Украину, советник заявил 13 января во время брифинга в Белом доме. "Мы видели этот сценарий в 2014 году, и они готовят его снова", - сказал он.