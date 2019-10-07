"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече

В полдень 6 октября на майдан Независимости выходят люди против согласованной Украиной "формулы Штайнмайера". Впоследствии поднимаются к Офису президента, Верховной Раде, Кабмину и спускаются по улице Грушевского. Акция длится 4 часа. Ее называют вече "Остановим капитуляцию". По оценкам полиции, пришли около 10 тыс. человек.

На "формулу Штайнмайера" 1 октября согласился представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма. Ее подписали Россия, два представителя боевиков, которые не являются официальной стороной переговоров, и представитель ОБСЕ. Подписание должно разблокировать проведение встреч в "нормандском формате". За "формулой", оккупированная часть Донбасса получает временный особый статус в день местных выборов. Если ОБСЕ признает их демократическими, Верховная Рада закрепляет особый статус на постоянной основе. "Формулу" инициировал немецкий политик Франк-Вальтер Штайнмайер.

Было ли воскресное вече продолжением Майдана 2013-2014-х, кто на него пришел и какие требования выдвинули президенту Владимиру Зеленскому, в подробностях рассказывает Gazeta.ua

"Суверенитет Украины под угрозой", - написано на белом напечатанном листе А4, который раздают на Майдана в 11:35.

- Есть еще желтенький, - говорит женщина в центре, протягивая его всем желающим. На "желтеньком" с одной стороны марш украинской армии, с другой - молитва украинского националиста.

Табло на обновленном Доме профсоюзов показывает 8 градусов тепла. На площади около 200 человек. Перед стелой установили сцену.

- Когда мы отводим войска на своей территории, это по-другому (кроме как капитуляция. - Gazeta.ua) не называется, - говорит 29-летняя Ирина Бойко у сцены. На ее плечах украинский флаг, купленный во время Майдана 2013-2014-х.

- Мы на своей земле, мы не пришли к чужим. Если мы отступаем, а наш враг - нет, то мы даем ему зеленый свет: пожалуйста, двигайтесь. Так уже случилось со Станицей Луганской, и так будет дальше. Путину верить нельзя. Это не тот человек, с которым можно договориться. Если мы покажем миру, что мы такие слабые, что мы пять лет боролись, а потом сказали: "Мы устали", то что мы этому миру скажем? Кто нас захочет брать в Европу? Если мы сами не знаем, кто мы. Мы должны уверенно гнуть свою линию, как это делали пять лет. Это наша борьба за Украину.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Участники держат украинские флаги, крымскотатарские и флаг НАТО.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua На украинском флаге надпись "Победа будет за нами"

В 11:48 на сцену выходят 5 музыкантов. Четверо из гитарами, один садится за барабаны.

Спиной к ним стоит человек с зеленым флагом. Он размахивает им и постоянно с кем-то здоровается.

- Это флаг именно районный. Есть такой в ​​Киевской области район - Полесский. Он расположен в лесу, потому зеленый, - говорит 60-летний участник акции с позывным "Штирлиц". - Он много где был. Висел в центре на Грушевского долгое время. Именно по центру, там стояла моя сотня - Махновская. Майдан не Майдан, но надо заявить о себя и показать, что мы еще живы. Многих наших собратьев уже нет. Но сознательные люди, они понимают ситуацию, в которой мы оказались.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Участник акции, на плечах которого украинский флаг

Поднимают один из первых плакатов, написанных от руки. "Зеленский - слуга Путина". Черные буквы написаны на обратной стороне белых обоев.

- Если это будет на каждом шагу, Зеленский должен будет как-то оправдываться, - говорит 55-летняя Елена Ижельська, которая держит плакат. Обои остались после ремонта. - Все, что он делает в последнее время, все по плану Путина. Хочется очень понравиться в Москве, боевикам. Делает все, чтоб там быть хорошим. Не думает, что для Украины вытворяет.

- Он не любит эту страну, он ее ненавидит, - говорит 52-летний Василий, который стоит сбоку и слушает разговор. - Когда мы на Майдане отстаивали свою свободу, когда на фронт шли первые, он называл Украину проституткой. У него нет ничего святого для этого народа. Он действительно является слугой Путина и олигархов украинских, а не народа. Должна прийти другая власть. Власть воинов, которые своей кровью защитили независимость. Эта власть сможет закончить войну на условиях Украины. То есть победить. Зеленский не имеет стержня. Вы видели, как он себя вел возле Трампа? Его называют в Америке "Моника Зеленски". Такого унижения Украины я за 28 лет не испытывал. Разве когда возле Кучмы не хотели садиться лидеры, и меняли алфавит. И когда Янукович предал национальные интересы и не подписал евроинтеграцию.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua "Зеленский - слуга Путина" написано черными буквами на обратной стороне обоев, оставшихся от ремонта

- Мне 55 лет. Я часть жизни прожила при совке, - продолжает Елена. Ее плакат периодически просят для фото. - Я очень хорошо помню, как раньше на любое дело надо было брать разрешение в Москве. Янукович также себя вел. Последние годы стали от этого освобождаться. А Зеленский - у него, видимо, менталитет совершенно совковый. Он по-прежнему считает, что хозяева в Москве, их надо спрашивать.

Ближе к проезжей части крымский татарин Исмаил Рамазанов поднимает первый крымскотатарский флаг. В январе 2018-го его задержала ФСБ в Крыму, обвинила в экстремистских высказываниях. Через год дело прекратили.

- Я за эту страну боролся и буду бороться, - говорит 32-летний Исмаил. - Эта акция о войне на Донбассе, об оккупированном Крыме, о внутренней измене здесь, в Киеве.

Справа от плеча Исмаила курит заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.

- К президенту одно требование - чтобы Крым, Донбасс не шел по пути, который диктует Путин, - говорит 54 летний Ахтем. - У нас в стране есть достаточно сил для того, чтобы не пропустили врага дальше. И вышвырнуть его за шкирку в свою Рашу. Где-то говорят, чтобы мы слабые. Да, у нас нет такой большой армии, но у нас есть патриотическая армия, которая отдает свою жизнь за свое государство. А в Раше много живого мяса, это не армия.

- В чем, кроме армии, наша сила?

- В людях.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua На вече скандируют "До победы" и "Слава Украине"

В 12:27 на сцене прекращает играть музыка. Слово берут организаторы акции и приглашенные спикеры.

- Когда в 2014-м мы только подъезжали к Дебальцевому, нам всем раздали желтый скотч, - говорит мужчина. Мы объявляем желтый скотч на левой руке символом сопротивления капитуляции.

В толпу спускают скотч, люди начинают наматывать его на осенние куртки выше локтя. Объявляют минуту молчания по погибшим воинам.

- Надо бороться по-новому, - выкрикивает в тишине пожилой мужчина. Его перебивают люди вокруг.

- Герои не умирают, - скандируют после молчания.

- Мы сегодня здесь, потому что президент Зеленский обманывает и манипулирует, - берет слово политолог Михаил Басараб. - Во всех заявлениях и обращениях он говорит, что он за мир. Такое впечатление, что украинцы не хотят мира. Мы все хотим мира. Но украинцы не согласятся на мир при любых условиях. Он говорит, что выборы на оккупированных территориях пройдут по украинскому законодательству. Друзья, какая разница, по какому законодательством пройдут выборы на территориях, которые не контролирует Украина?

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Участники акции слева от сцены. На одном из плакатов зеленая лягушка в российском традиционном кокошнике

Возле сцены встречаются две подруги лет 23. Одна передает другой книгу в красной твердой обложке "Как мы пережили коммунизм и даже смеялись". Ее автор хорватская писательница Славенка Дракулич, пишет о будничной жизни посткоммунистических стран.

- Я хочу сказать, чтобы услышали все из этой и с той стороны: здесь собрались граждане, а не "население", - говорит со сцены командир батальона "Айдар" Игорь Лапин, 50 лет. - От имени своих собратьев-добровольцев хочу сказать, что нам навязывают какие-то красные линии. Для меня красная линия - это кровь моего собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить. И на них придет, сепарня, россияне? Если завтра будет приказ отойти, а слепое ОБСЕ вновь не увидит россиян и российских танков, если граждане Станицы Луганской, Золотого, Петровского будут взывать о помощи, мы, добровольцы, оставляем за собой право занять эти позиции.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Вид на акцию стороны улицы Институтской

На смотровой площадке над Майданом стоит около 2 сотен человек. Отсюда видно масштабы акции.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Акция со смотровой площадки. На ней около 200 человек

Люди стоят вокруг сцены, позади нее, на проезжей части и вглубь площади, не доходя к памятнику Архистратигу Михаилу.

- Власть должна принять во внимание протесты. Пока что они мирные, - говорит 39-летняя Оксана Щербак, держась за металлическое ограждение. - Никто не говорит, что он пришел сюда за Петра Порошенко. Но если они (новая власть. - Gazeta.ua) попытаются его посадить, протесты могут быть совсем другими.

Рядом стоит ее сын.

- Тут сегодня, как говорится, когда что-то терпишь, а этого не надо терпеть, - добавляет 9-летний Олесь.

По центру смотровой площадки стоит несколько иностранцев. Говорят на английском.

- Большинство людей (в Германии. - Gazeta.ua) не знают о специфике ситуации здесь. Вот почему я здесь, я хочу лучше понять Киев, - говорит 65-летний Гарольд. - Думаю, что людям в Германии это важно знать. Потому что - мы часть игры. Мы берем российский газ и мы поддерживаем Украину в различных сферах. Возможно, мы можем играть в этой игре, но не давать советы. Это ваша страна. Как я вчера узнал, "формула Штайнмайера" - это предложение Германии. Я этого не знал.

Возле Дома профсоюзов человек в военной форме размахивает красным флагом.

- Это флаг 44-й отдельной артиллерийской бригады, на котором наш лозунг, строчка из "Кобзаря" - "Огонь ожесточенных не обжигает", - говорит 42-летний Андрей Кобзарь. С 2014-го он был на войне, сейчас демобилизован. Рядом стоит жена, на плечах красно-черный флаг.

- Эта бригада была 11-й до 2013-го. В конце 2013-го ее расформировали приказом главнокомандующего Януковича. Зачем нам бригада артиллерийская, правда? А потом ее лихорадочно формировали назад. Уже под 44-м номером.

Сейчас она дислоцируется в Тернополе.

- Сегодня мало осталось воинов (на войне. - Gazeta.ua), пришедших в 2014-2015-х. Люди устали, здоровье уже не то, интенсивность боев снизилась. Сейчас в армию пришло много откровенных заробитчан. Зарплата выросла в два раза. Как старший сержант, командир отделения я получал 8,4 тысяч гривен. Это при самых адских боях, зимних. И это я очень много получал. У меня ребята (получали — Gazeta.ua) - 6600, 7100 Сейчас зарплата за 20 тысяч.

В 2014-м мы наступали. Где менее удачно, где-то более удачно. Надо понимать, как только будет наступление - будет массовое вмешательство России. Наступать (сейчас. - Gazeta.ua) на кого? На страну, у которой есть ядерное оружие? У которой нездоровый на голову лидер? Куда будем наступать - до Урала или до Владивостока? Надо здравомислие включать. Сейчас мы можем уверенно и четко держать свой фронт. Где можем - немного тактически улучшить свои позиции. Широкомасштабное наступление - это очень классно на бумаге, а в реальности - это мясорубка. Готовы ли люди к мясорубке?

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua На сумке женщины наклейка "Остановить капитуляцию"

В 14:05 табло на Доме профсоюзов показывает 9 градусов тепла.

Позади митингующих, слева от сцены, женщина высаживает три ореха. Поливает их из пластиковой бутылки, в которой когда-то была газированная оранжевая "Фанта".

Начинается дождь, люди достают зонтики и дождевики. Наливают чай из термосов.

В 14:23 со сцены зачитывают резолюцию. Выступают против "формулы Штайнмайера", призывают требовать у Зеленского, нардепов не принимать никаких решений в пользу капитуляции. Организовывать ячейки сопротивления капитуляции на местах. "Европейскую солидарность", "Голос" и "Батькивщину" создать оппозиционную платформу "Нет капитуляции".

Со стороны Институтской в ​​14:28 сходит пятый президент, депутат "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он в джинсах и черной тонкой куртке. Его сразу же окружают участники акции и журналисты.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Политик Петр Порошенко идет к митингующим со стороны Институтской

- Спасибо! - Начинают скандировать люди.

- Петух! - Кричит им в противовес мужчина лет 35.

Порошенко медленно движется к центру митинга. Несколько минут стоит слева от сцены, на нее не поднимается.

- Ой, Петр Алексеевич! - вздыхает ему вслед женщина.

- Я вас очень люблю, Украина точно победит! - говорит он всем и спешит обратно на Институтскую.

В 14:30 вече поет гимн Украины без сопровождения. Участники перестраиваются в колонну и идут вверх по Институтской. Спереди едет машина с музыкой. Первыми за плакатом "Нет капитуляции" идут ребята в куртках Нацкорпуса и Нацдружин. Зажигают розовые файеры, после них остается неприятных запах.

Автор: Олекса Мачуленко/Facebook Колонну формируют на Институтской, зажигают файеры. Впереди едет машина с музыкой

- Зелю прочь, - скандируют дорогой.

Напротив гостиницы "Украина" висят плакаты "Женского квартала", "Гуд найт шоу".

- Позор "Кварталу", - кричит пожилая женщина.

Выше колонна движется между портретами героев Небесной сотни.

- Когда мы избавимся от олигархов... - говорят между собой участники.

- Вырастут новые. Они, как тараканы.

Напротив здания Нацбанка сворачивают в сторону Офиса Зеленского. Занимают собой всю проезжую часть и тротуары с двух сторон. В 14:45 постепенно заходят на территорию Офиса.

- Слуга выходи, президенты пришли, - скандирует толпа.

- Сцыкло! - Несколько раз повторяют люди.

- Нет сцыкла, выходное, - отвечает себе под нос мужчина, стоящий спиной к двери Офиса. Возле них около 10 полицейских.

- Моника-Моника, выходи из домика! - продолжают участники акции.

В 15:00 организаторы объявляют выход со двора Офиса и ходу к Верховной Раде. Возле нее добавляют еще одно требование к Зеленскому - уволить руководителя Офиса Андрея Богдана.

На место начала акции возвращаются в 15:50. Останавливаются по центру дороги. В подземном переходе человек играет на кобзе.

- Будьте бдительны, как это было на Майдане, - обращается организатор в микрофон. Он дает последние наставления участникам и призывает всех присоединиться к движению сопротивления.

В 16:00 еще раз поют "Ще не вмерла Украины" без сопровождения.