"Московская дрянь": Чубаров прокомментировал приезд россиянки Хакамады

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров прокомментировал новость о приезде в Украину российского политика Ирины Хакамады.
Реакция Чубарова была резкой, в частности он назвал Хакамаду "московской дрянью". Об этом глава Меджлиса написал в Facebook.
"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения ... Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину.
Подножный корм в Москве закончился, ослабли, поправиться решили в Киеве", - отметил он.
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После длительного перерыва в Украину едет скандальный российский политик Ирина Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма и предлагала "выкупить" полуостров в Украины.
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