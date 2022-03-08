Морально-психологическое состояние противника низкое, он деморализован - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщил оперативную обстановку на 12-й день войны. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генеральный штаб Украины опубликовал оперативную информацию по состоянию на 24.00 07.03.2022 по российскому вторжению.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с нанесением ракетных ударов, сосредотачивая основные усилия на выполнении следующих задач: обеспечение сухопутного коридора между ВТО АР Крым и континентальной частью Российской Федерации; взятие под полный контроль города Мариуполя; оцепление с последующим захватом города Киева , а также выход на административные границы Луганской и Донецкой областей", сообщил Генштаб в Facebook.

Противником осуществлялась перегруппировка для организации штурма Киева. К штурму кафиры планируют приобщить наиболее боеспособные части и подразделения из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СПП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра СПП "Витязь" (Москва). (бывшая ППК "Вагнер").

Оккупант сосредоточился в районах населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

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Противник также хочет блокировать Чернигов и продолжить наступление на Сумы, также планируется продвижение в направлении Канева, Новомосковска и Северодонецка.

При попытке овладеть н.п. Изюм противник понес потери и отошел. Оккупанты прибегли к террору в городе, обстреливая гражданские помещения и инфраструктуру.

На Донецком направлении противник продолжает наступательные действия по направлениям на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Пытается прорвать оборону Мариуполя, но успеха нет.

В Южнобужском операционном районе противник остановлен на подступах к Николаеву, проводит перегруппировку войск для возобновления наступления.

"В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Оно деморализовано из-за больших потерь в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству", сообщает Генштаб.

Во время боев вблизи Харькова ликвидирован начальник штаба – первый заместитель командующего 41-й общевойсковой армией генерал-майор Виталий Герасимов, также убиты и ранены несколько старших офицеров штаба армии.