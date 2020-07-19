Монобольшинство готовит реформу для Верховной Рады

Депутаты работают над реформой. Фото: rada.gov.ua

Депутаты в рабочих группах работают над законом об оппозиции.

В нем будут предусмотрены важные изменения в работе Верховной Рады, сообщила депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова "Громадському".

"Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят сейчас в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции", - сказала она.

Рабочая группа по обсуждению этого проекта закона планирует расписать, как работает коалиция, а не только каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

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Третьякова считает, что должна формироваться большая организационная часть коалиционного соглашения. В ней распишут, каким образом в парламенте политические силы будут договариваться работать. Это должно помочь наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк.

Верховная Рада Украины 17 июля завершила 3 ​​сессию IX созыва. Депутаты так и не рассмотрели языковой законопроект народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.