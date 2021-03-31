Мониторинговая миссия ОБСЕ еще год будет работать в Украине

Мандат мониторинговой миссии ОБСЕ заканчивался 31 марта 2021-го. Фото: Facebook OSCE SMM

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила мандат своей мониторинговой миссии. В Украине она будет работать еще год - до 31 марта 2022-го.

Соответствующее решение приняли в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ 31 марта.

Согласились с обновленным мандатом Специальной мониторинговой миссии 57 стран-участниц.

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"СММ играет жизненно важную роль как глаза и уши ОБСЕ на территории Украины, наблюдая за конфликтом в стране. Мы вновь призываем предоставить СММ доступ на всю территорию Украины, включая Крым", - отметили в миссии США.

Нынешний мандат заканчивался 31 марта 2021-го. Его действие продлили на год.

Министерство иностранных дел Украины заявляло, что некоторые страны-участницы ОБСЕ блокировали продлении мандата мониторинговой миссии. Киев предостерегал, что прекращение работы наблюдателей в зоне конфликта на Донбассе будет на руку Российской Федерации.