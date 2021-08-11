Монастырский представил нового начальника киевской полиции

Иван Выгивский до этого возглавлял полицию Полтавской области. Фото: Нацполиция

Министр внутренних дел Денис Монастырский представил нового начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве полковника полиции Ивана Выгивского. До этого он возглавлял полицию Полтавской области, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Министр внутренних дел заявил, что от нового руководителя ожидает усиления внимания на обеспечение общественной безопасности, особенно в преддверии 30-летия независимости Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Банковой выбрали следующего начальника киевской полиции - СМИ

"Киев - город, требующий от нового начальника особого внимания в организации работы, подборе руководящего звена и в решении проблемных вопросов", заявил руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

Глава МВД поблагодарил Андрея Крищенко за более чем пятилетнюю работу на посту начальника Нацполиции Киева. Он занимал его с 15 декабря 2015 года.

Экс-начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке. 10 августа его удовлетворили. По информации СМИ, положительную роль в решении о назначении Выгивского сыграл заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров. Министру внутренних дел Денису Монастырскому не удалось назначить свою кандидатуру.