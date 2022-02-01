Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена"

Задержанным организаторам массовых беспорядков в столице изберут меры пресечения 1 февраля.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Обоим задержанным сообщили о подозрениях. Монастырский также уточнил, что по делу фигурирует больше двух человек.
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"Я убежден, что впоследствии мы сможем услышать и другие имена, стоящие рядом с организаторами", - подчеркнул он.
Пока Монастырский не может их озвучить, потому что продолжаются следственно-оперативные действия.
Речь идет о задержании именно организаторов митингов, а не заказчиков. "Они активно набирали… людей, которые могут наносить ущерб другим гражданам и, в частности, правоохранителям", - пояснил Монастырский.
В Киеве 30 января задержали лиц, планировавших массовые беспорядки на территории страны. Кроме Киева, акции должны были пройти в ряде городов Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей.
Начало акции было запланировано на утро 31 января. Задержанные – организатор и его помощник. Это хорошо подготовленные люди, хорошо знакомые с полицейскими протоколами. Их причастность к ЛДНР и спецслужбам России устанавливает Служба безопасности Украины.
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