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вторник, 01 февраля 2022 01:55

Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена"

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Монастырский о задержании организаторов беспорядков: &quot;Скоро услышим и другие имена&quot;
Монастырский: В Киеве задержали лиц, планировавших массовые беспорядки в стране. Фото: РБК-Украина

Задержанным организаторам массовых беспорядков в столице изберут меры пресечения 1 февраля.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Обоим задержанным сообщили о подозрениях. Монастырский также уточнил, что по делу фигурирует больше двух человек.

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"Я убежден, что впоследствии мы сможем услышать и другие имена, стоящие рядом с организаторами", - подчеркнул он.

Пока Монастырский не может их озвучить, потому что продолжаются следственно-оперативные действия.

Речь идет о задержании именно организаторов митингов, а не заказчиков. "Они активно набирали… людей, которые могут наносить ущерб другим гражданам и, в частности, правоохранителям", - пояснил Монастырский.

В Киеве 30 января задержали лиц, планировавших массовые беспорядки на территории страны. Кроме Киева, акции должны были пройти в ряде городов Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей.

Начало акции было запланировано на утро 31 января. Задержанные – организатор и его помощник. Это хорошо подготовленные люди, хорошо знакомые с полицейскими протоколами. Их причастность к ЛДНР и спецслужбам России устанавливает Служба безопасности Украины.

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