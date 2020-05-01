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пятница, 01 мая 2020 20:58

Мой отказ подписать абсурдное подозрение Порошенко стал одной из причин для моего увольнения - Рябошапка

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Мой отказ подписать абсурдное подозрение Порошенко стал одной из причин для моего увольнения - Рябошапка
Фото: president.gov.ua

Так называемое "дело моряков", которое возбудило ГБР относительно пятого президента Петра Порошенко, не имеет правовой перспективы и подрывает международные позиции Украины. Об этом заявил бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью YouTube канала Алексея Гончаренко. Он отметил, что объявление подозрения в этом деле ударит не только по позиции Украины в Международном арбитраже по морскому праву, но и нанесет удар по авторитету государства.

"Это однозначно ослабит позиции Украины не только в международном арбитраже, но и вообще на международной арене. Поэтому к такого рода производству необходимо подходить очень осторожно, и учитывать все обстоятельства, и те, которые привели к такому шагу президента. И не только президента, а и СНБО. Там решение принималось не только Порошенко, было много лиц. Поэтому такие важные вещи, собственно контекст в котором происходила эта ситуация: и война, и обострение на тот момент, все надо было принимать во внимание ", - убежден Рябошапка.

Он также сообщил, что в этом производстве было нечего расследовать.

"Относительно Керченского пролива, это я думал, что это дело уже давно забыто, поскольку мы действительно обсуждали такое производство. Оно расследовалось ГБР. И после нескольких совещаний я думал, что больше к этому возвращаться не будем. Поскольку перспективы и логики в таких производствах я на вижу. И мы даже не возвращались несколько месяцев до этого производства. Я о нем услышал снова несколько дней назад, когда был поднят публичный резонанс относительно возможного вручения уведомления о подозрении. Для меня это довольно странно, я думал - была поставлена ​​точка, и органы уголовной юстиции не расследовали это производство. Там нечего было расследовать. И для того, чтобы убедить наших коллег из ГБР, мы предложили им попробовать подготовить хоть какой-то письменный документ и обосновать для себя, чтобы было видно - там состав преступления. Они начали это делать, мы потом встретились и снова поняли, что там перспективы нет", - рассказал Рябошапка.

Экс-генпрокурор также сообщил, что два других эпизода, которые расследует ГБР относительно Порошенко, основываются на абсурдных с точки зрения права обвинениях. Поэтому он отказался подписывать подозрение, подготовленное под руководством Ирины Венедиктовой, которая на тот момент возглавляла ГБР.

"Что касается сообщения о подозрении, которое я не подписал, оно касалось двух эпизодов. Это назначение двух членов ВСП в конце каденции пятого президента. И второй - это эпизод о назначении первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. И что ставилось в вину пятому президенту - это узурпация власти. Очевидно, что узурпация власти, узурпация полномочий, предусмотренных Конституцией, просто невозможна. Это абсурд. И это противоречит здравому смыслу ", - отмечает Рябошапка.

"Другой аспект - это якобы злоупотребления полномочиями президента. Но опять же, из тех материалов дела, которые я читал, но не читала Венедиктова, не было никаких доказательств, которые могли бы свидетельствуют о том, что имелись признаки этих преступлений. То есть доказательств не было. Сама юридическая конструкция выглядела нелепо. И сам документ был написан, такое впечатление, что студентами. Я хотел бы обратить внимание, что собственно в тот день, когда отправили этот проект сообщение в прокуратуру, в тот же день появилось медийное сообщение, с тем, что якобы ГБР подготовило подозрение, а прокуратура блокирует вручения уведомления о подозрении пятому президенту Украины. То есть такое стремление медийное подтолкнуть меня к тому, чтобы я подписал этот документ. Я дал своим прокурорам, чтобы они просмотрели, и он был весь исчерчен. Документ был весь исчерчен. Очевидно, что такое нельзя подписывать. И соответственно было отказано в подписании этого документа. Мы не подписали и отправили назад", - рассказывает Рябошапка.

Руслан Рябошапка также подтвердил, что отказ подписать абсурдное подозрение Петру Порошенко стал последней каплей, которая привела его отставку.

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