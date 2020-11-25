Много лет работал в бизнесе - Зеленский назначил председателя Николаевской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской областной государственной администрации.
Зеленский встретился с Кимом, сообщает пресс-служба президента.
Президент вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности.
Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова. Является специалистом по экономике.
Сообщается, что он много лет работал в бизнесе. Возглавлял частные предприятия.
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17 ноября Зеленский подписал указ об увольнении главы Николаевской ОГА Александра Стадника.
Кабмин согласовал увольнение глав Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера и Закарпатской ОГА Алексея Петрова. Такое решение было принято на заседании 25 ноября.
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