Мнение Трампа об Украине ухудшилось из-за Орбана - СМИ

Орбан настраивал Трампа против Украины. Фото: static.espreso.tv

Во время встречи премьера Венгрии Виктора Орбана и Дональда Трампа 13 мая 2019-го венгерский глава резко высказался в отношении Украины.

Именно этим он мог ухудшить отношение и мнение Трампа об Украине, пишет New York Times.

Источники рассказывают, что визит Орбана вызвал спор в Белом доме. Тогдашний советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и Фиона Хилл, которая тогда была старшим директором Совета национальной безопасности по евразийским и российским вопросам, были против приглашения в Белый дом венгерского лидера.

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Зато исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малван убеждал в необходимости такого визита и поддерживал встречу.

"Как результат, Трамп в критический момент в украинской саге сел в Овальном кабинете вместе с европейским лидером, которий имеет жестко негативный взгляд на Украину, который подтверждал мысли, которые он слышал от своего личного адвоката Рудольфа Джулиани и от президента России Владимира Путина неоднократно в течение месяцев и лет", - сообщили в материале американской газеты.

Будучи созвучным с Путиным, Орбан публично обвинял Украину в угнетении ее венгерского меньшинства. Также его правительство называло Украину "полуфашистской", что блокирует важные для Украины встречи с Европейским Союзом и НАТО.

"Разговоры Трампа с Путиным, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими усиливало его (Трампа. - Gazeta.ua) восприятия Украины как безнадежно коррумпированной страны и страны, которая, по мнению Трампа, искала пути подорвать его шансы на президентских выборах США в 2016-м", - пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

23 мая Трамп встретился с несколькими главными советниками, которые вернулись с инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Рик Перри, министр энергетики, Курт Волкер, тогдашний специальный представитель по вопросам Украины, и Гордон Сондленд, посол в Европейском Союзе, заверили Трампа в том, что Зеленский является реформатором, который заслужил американскую поддержку.

Трамп усомнился в этом, заявив, что украинцы - это "ужасные люди", которые "пытались сбить меня" во время президентских выборов в 2016-м.

Американский президент призвал присутствующих на встрече пообщаться с его личным адвокатом Джулиани о своей обеспокоенности по поводу Украины.

Депутат польского Сейма от Гражданской платформы Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве принять участие в разделе Украины. Нитрас также назвал Венгрию "опасной страной с большим историческим комплексом после потери части территории" и добавил, что Польша не желает дестабилизировать Европу.