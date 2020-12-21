Младшему Гладковському объявили подозрение

Сын Олега Гладковского получил взятку около 1 млн грн. Фото: www.pravda.com.ua

Игорю Гладковському, сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

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Он получил от Андрея Рогозы и Виталия Жукова 950 тыс. грн за влияние через отца на принятие решения генеральным директором Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения Укрспецэкспорт в интересах Оптимумспецдеталь.

Укрспецэкспорт передал финансовую помощь в сумме 7 млн грн в пользу Житомирского бронетанкового завода. Вскоре после легализации средств Гладковському-младшему и передали 950 тыс. грн.

Следствие установило, что примерно с 8 мая 2015 года Жуков, который уже работал в государственном концерне "Укроборонпром", и его друг Андрей Рогоза, имея опыт ведения хозяйственной деятельности по поставке специфических товаров для оборонной отрасли, разработали план поставки таких товаров для концерна "Укроборонпрома" с целью обогащения и получения быстрой прибыли. В частности речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники и вооружения с возможностью уклонения от уплаты налогов.