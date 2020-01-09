Мирослава Гонгадзе заговорила о политической карьере

"Пришло время, чтобы женщина отстроила и сделала сильной Украины", - Мирослава Гонгадзе. ФОТО: персональная Facebook-страница журналистки

Украинско-американская журналистка Мирослава Гонгадзе, вдова убитого журналиста Геогрия Гонгадзе, допускает, что может пойти в политику.

Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на "Opinion. Так думает Украина".

"Я думаю, что это один из шагов, которые я могу сделать", - ответила она на вопрос о походе в политику.

"Я готова к большим полномочиям и к большей ответственности. Но я должна понимать, что могу быть эффективной. Идти в политику стоит, если ты идеи сделать жизнь других лучшим. Я буду там, где буду чувствовать свою потребность".

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На вопрос, чего не хватает украинским женщинам, чтобы больше влиять на политические процессы, Гонгадзе ответила:

"Вылезать из-за спин мужчин. Мы компетентные, умные, ответственные, активные, энергичные. Вспомни, кто в школе лучше учился и был активным? У нас все есть, нам нужно немного больше веры в себя, отваги и уверенности для того, чтобы вставать и брать на себя лидерские роли. А для этого надо, как я уже сказала, выходить из-за мужских спин. Я считаю, что именно благодаря женщинам Украина имеет шанс на процветание. Ольга была матерью христианства на Руси, Анна принесла образование в Францию, Роксолана стала причиной строительства Великой Османской империи.

Пришло время, чтобы женщина отстроила и сделала сильной Украины".

В сентябре 2000-го мужа Мирославы Гонгадзе, Георгия Гонгадзе, похитили и убили. Он был журналистом, основателем "Украинской правды". Мирослава с близкими и коллегами организовала кампанию "Найдите журналиста Гонгадзе", которая переросла в кампанию "Украина без Кучмы". В 2001-м переехала в США, получила там политическое убежище. С 2004-го работает в украинской службе телеканала "Голос Америки".