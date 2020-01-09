Мирослава Гонгадзе заговорила о политической карьере

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 4752
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1323
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 990
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 45522
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7146
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1935
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27360
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2655
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2277
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
10
5
4
3
4
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
Видео
Все видео
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
Почему Парубий завидует Разумкову – красноречивое видео
Почему Парубий завидует Разумкову – красноречивое видео
Найдите три отличия: как Рабинович и Ленин о "проклятых капиталистах" рассказывали
Найдите три отличия: как Рабинович и Ленин о "проклятых капиталистах" рассказывали
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1710
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2655
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3609
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 837
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1953
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 09 января 2020 10:45

Мирослава Гонгадзе заговорила о политической карьере

  Комментировать
Мирослава Гонгадзе заговорила о политической карьере
"Пришло время, чтобы женщина отстроила и сделала сильной Украины", - Мирослава Гонгадзе. ФОТО: персональная Facebook-страница журналистки

Украинско-американская журналистка Мирослава Гонгадзе, вдова убитого журналиста Геогрия Гонгадзе, допускает, что может пойти в политику.

Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на "Opinion. Так думает Украина".

"Я думаю, что это один из шагов, которые я могу сделать", - ответила она на вопрос о походе в политику.

"Я готова к большим полномочиям и к большей ответственности. Но я должна понимать, что могу быть эффективной. Идти в политику стоит, если ты идеи сделать жизнь других лучшим. Я буду там, где буду чувствовать свою потребность".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе

На вопрос, чего не хватает украинским женщинам, чтобы больше влиять на политические процессы, Гонгадзе ответила:

"Вылезать из-за спин мужчин. Мы компетентные, умные, ответственные, активные, энергичные. Вспомни, кто в школе лучше учился и был активным? У нас все есть, нам нужно немного больше веры в себя, отваги и уверенности для того, чтобы вставать и брать на себя лидерские роли. А для этого надо, как я уже сказала, выходить из-за мужских спин. Я считаю, что именно благодаря женщинам Украина имеет шанс на процветание. Ольга была матерью христианства на Руси, Анна принесла образование в Францию, Роксолана стала причиной строительства Великой Османской империи.

Пришло время, чтобы женщина отстроила и сделала сильной Украины".

В сентябре 2000-го мужа Мирославы Гонгадзе, Георгия Гонгадзе, похитили и убили. Он был журналистом, основателем "Украинской правды".

Мирослава с близкими и коллегами организовала кампанию "Найдите журналиста Гонгадзе", которая переросла в кампанию "Украина без Кучмы".

В 2001-м переехала в США, получила там политическое убежище.

С 2004-го работает в украинской службе телеканала "Голос Америки".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мирослава Гонгадзе заговорила о политической карьере». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате

Самое читаемое
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 27450
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 25614
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 22635
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
21
 Просмотров: 19944
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 13484
Политика
Куда едет Зеленский после Омана
Куда едет Зеленский после Омана 1 Просмотров: 153
Советник премьера Голик дал совет, как читать по книге в неделю
Советник премьера Голик дал совет, как читать по книге в неделю 1 Просмотров: 108
Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после падения самолета МАУ - "Схемы"
Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после падения самолета МАУ - "Схемы" Просмотров: 504
В Конгрессе США заявили, что ограничат военные полномочия Трампа в Иране
В Конгрессе США заявили, что ограничат военные полномочия Трампа в Иране 1 Просмотров: 531
Знание английского и тесты: правительство зовет украинцев на топ-должности
Знание английского и тесты: правительство зовет украинцев на топ-должности Просмотров: 837
Больше всего комментируют
12
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
Голосов: 14465
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua