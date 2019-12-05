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четверг, 05 декабря 2019 15:40

Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум

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Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Украина может воспользоваться опытом Израиля в построении стены, говорит помощник президента.

У президента Владимира Зеленского готовы "построить стену" на Донбассе, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в четверг на встрече в Лондоне, пишет "Європейська правда"

"Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желание выполнять "Минск". Мы не будем ждать годами, мы определили ограниченное время", - сказал Ермак.

Он не уточнил, сколько времени готовы ждать у президента, но ранее в разговорах с представителями команды Зеленского неофициально звучало, что ясность относительно мирного урегулирования должна появиться в первой половине 2020 года.

"И безусловно, хочу сказать, что Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и мира дипломатическим путем. Но мы, безусловно, имеем и "план Б", - сказал Ермак.

"План Б" заключается в том, чтобы "построить стену и жить дальше".

"Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и принимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль", - объяснил помощник президента.

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Встреча глав государств "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - запланирована на 9 декабря.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет возвращения всех украинских пленных, которых удерживает российских враг, до Нового года.

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05
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