Минздрав расширит перечень профессий для обязательной вакцинации

Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий для обязательной ковид-вакцинации.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Радио Свобода.
"Мы будем расширять перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. В перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны. Следующая волна - будем рассматривать вопрос органов местного самоуправления, коммунальные предприятия, коммунальные учреждения", - отметил глава Минздрава.
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По словам Ляшко, первый документ уже зарегистрировали, по второму "сделали изменения, надо пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти".
"Я думаю, неделю - 10 дней и документ должен быть. Должен быть зарегистрирован в Минюсте и опубликован в официальном вестнике", - добавил министр.
7 октября Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.
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