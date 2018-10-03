Минобороны РФ выделили часть акватории Азовского моря

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1467
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
Просмотров: 4734
Дзюба, Жадан, Курков, Роговцева и еще 145 определили лучший языковой законопроект
Дзюба, Жадан, Курков, Роговцева и еще 145 определили лучший языковой законопроект
1 Просмотров: 3600
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3 Просмотров: 3636
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1818
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 747
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 225
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 9081
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2124
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 11178
Фото
Все фото
21
27
4
3
10
&quot;Был, есть и буду бандеровцем&quot;: Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
Шарики, пиво и танцы до утра - сын Омеляна отгулял выпускной
Шарики, пиво и танцы до утра - сын Омеляна отгулял выпускной
Киевляне не видят альтернативы мэру Кличко
Киевляне не видят альтернативы мэру Кличко
&quot;Миша, давай по новой&quot;: как Добкин стал звездой Youtube
"Миша, давай по новой": как Добкин стал звездой Youtube
Стилист прошлась по нарядам женщин в Верховной Раде
Стилист прошлась по нарядам женщин в Верховной Раде
Видео
Все видео
Нардеп из президентской фракции обматерил журналиста
Нардеп из президентской фракции обматерил журналиста
По делу избиения Найема появились новые подробности
По делу избиения Найема появились новые подробности
Добкин показал "скромный" алкогольный погреб
Добкин показал "скромный" алкогольный погреб
Климкин поставил Венгрии ультиматум
Климкин поставил Венгрии ультиматум
Буллинг, детективы и россияне в ПАСЕ: Рада собралась на заседание
Буллинг, детективы и россияне в ПАСЕ: Рада собралась на заседание
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 171
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1179
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5067
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9477
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 828
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
среда, 03 октября 2018 05:10

Минобороны РФ выделили часть акватории Азовского моря

1 Комментировать
Минобороны РФ выделили часть акватории Азовского моря
РФ выделили часть Азовского моря. Фото: Корреспондент

Правительство РФ предоставит министерству обороны в пользование участок акватории Азовского моря в 45 километрах от побережья Украины.

Согласно документу, министерство обороны получит участок акватории в обособленное водопользование на 20 лет "для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет портале правовой информации.

Согласно приложению к документу, участок акватории находится вблизи города Ейска (Краснодарский край).

Участок с указанными в документе координатами расположен в 45 км от побережья Украины.

На выделяемом участке будет запрещена рыбная ловля и другие формы использования его юридическими и физическими лицами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму приостановили работу Керченской переправы: оккупанты объяснили причины

23 сентября 2018 года корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направились в Азовское море, где должны войти в состав военно-морской базы в Бердянске.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минобороны РФ выделили часть акватории Азовского моря». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
51
 Просмотров: 107607
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
20
 Просмотров: 50473
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 34373
Шикарная и раскованная: соблазнительные фото новой &quot;Мисс Украина&quot;
Шикарная и раскованная: соблазнительные фото новой "Мисс Украина"
12
 Просмотров: 25039
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою &quot;оффшорную зону&quot; в Луганской области
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою "оффшорную зону" в Луганской области
12
 Просмотров: 14015
Политика
Томос стал ударом Путину ниже пояса
Томос стал ударом Путину ниже пояса Просмотров: 1926
США пригрозили уничтожать российские ракеты
США пригрозили уничтожать российские ракеты Просмотров: 954
Глава правительства Каталонии выдвинул ультиматум главе испанского правительства
Глава правительства Каталонии выдвинул ультиматум главе испанского правительства Просмотров: 198
Охранник Януковича хочет дать показания про подозреваемого в отравлении Скрипалей
Охранник Януковича хочет дать показания про подозреваемого в отравлении Скрипалей Просмотров: 720
В Армении массовые протесты: захвачено здание парламента
В Армении массовые протесты: захвачено здание парламента Просмотров: 801
Больше всего комментируют
13
По Керченскому мосту в оккупированный Крым поехал крупногабаритный транспорт
3
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
2
Помним: имена всех воинов, погибших в сентябре на Донбассе
2
Закон о языке будем иметь под Новый год - нардеп
2
Цены растут: как изменилась стоимость аренды в Киеве
Голосов: 24881
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua