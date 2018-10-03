Минобороны РФ выделили часть акватории Азовского моря

РФ выделили часть Азовского моря. Фото: Корреспондент

Правительство РФ предоставит министерству обороны в пользование участок акватории Азовского моря в 45 километрах от побережья Украины.

Согласно документу, министерство обороны получит участок акватории в обособленное водопользование на 20 лет "для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет портале правовой информации.

Согласно приложению к документу, участок акватории находится вблизи города Ейска (Краснодарский край).

Участок с указанными в документе координатами расположен в 45 км от побережья Украины.

На выделяемом участке будет запрещена рыбная ловля и другие формы использования его юридическими и физическими лицами.

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23 сентября 2018 года корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направились в Азовское море, где должны войти в состав военно-морской базы в Бердянске.