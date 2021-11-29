Минобороны проверяет видео со стрельбой Бутусова

Минобороны призвало украинцев избегать поступков, которые могут повредить ВСУ, вызвать активизацию обстрелов врагом или усложнить сотрудничество в сфере обороны с международными партнерами. Фото: ОП

Министерство обороны отреагировало на обнародованное журналистом Юрием Бутусовым видео, где он стреляет из пушки-гаубицы Д-20 152 мм якобы в сторону оккупированных Россией территорий Донбасса.

Ведомство уже начало проверку фактов возможного нарушения правил обращения с оружием, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Для установления объективных обстоятельств, зафиксированных на обнародованном видео, по поручению главнокомандующего ВСУ приступили к проверке фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием", - говорится в сообщении и уточняется, что дату и место съемки Бутусов не указал.

Минобороны осудило любые материалы, которые могут поставить под угрозу жизнь воинов и информационную безопасность Украины. Объясняют, что Россия ищет малейший повод для провокаций и реализации конфликтной эскалации.

"Текст описания указанного видео представлен автором в манере, которая позволяет использовать эту публикацию именно как повод для усложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках", - отметили в сообщении.

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Утверждается, что видео Бутусова враг уже начал использовать для пропаганды. А это повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск и может привести к усилению обстрелов позиций украинских военных.

"Публикация подобных видео в таком контексте и является очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии", - подчеркнули в Минобороны.

Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности, не применяют средства поражения калибром более 100 мм и открывают огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан, подчеркнули в ведомстве.

Юрий Бутусов опубликовал в Facebook видео, на котором он стреляет из гаубицы, выкрикивая: "По российским оккупантам огонь". Позже Бутусов дополнил пост. Мол, видео было снято давно во время тренировок подразделений терробороны. Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту публикации Бутусова. Пока никому не выдвинули подозрений.