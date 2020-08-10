Министра времён Януковича объявили в розыск

Злочевского объявили в розыск. Фото: УНИАН

Бывшего министра экологии и природных ресурсов времен бывшего президентства Виктора Януковича Николая Злочевского объявили в розыск.

Его подозревают в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов, передает УНИАН.

В разделе "Розыск" на сайте Министерства внутренних дел Украины сообщается, что Злочевский исчез 1 февраля 2018 в Одессе.

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Информацию о нем разместили в категории - лица, скрывающегося от органов досудебного следствия.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили бывшему министру экологии Николаю Злочевскому о подозрении в даче взятки. В НАБУ заявили, что о подозрении экс-министру режима Януковича сообщили 1 июля.