Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет

Почти 500 млн грн из бюджета должны пойти на подключение к интернету 6000 объектов в селах. Фото: Gazeta.ua

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров надеется, что за следующий год или два удастся подключить 95% украинцев к фиксированному интернету. Об этом сказал в интервью Gazeta.ua.

"Мынадеемся, что как раз расширение сети поможет уменьшить стоимость подключения к интернету. Это также одна из наших целей. Надеюсь, что нам за год или два следующих удастся подключить 95% населения к фиксированному интернету", – заявил Федоров.

Почти 500 млн грн из бюджета должны пойти на подключение в интернет 6000 объектов в селах и 602 млн – на Национальную программу по информатизации.

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"Там 488 млн – это подключение к интернету населенных пунктов. Это больше, чем три тысячи населенных пунктов. Шесть тысяч объектов социальной инфраструктуры. Там проживает 1,2 миллиона украинцев. В этих населенных пунктах не было вообще фиксированного оптического интернета. Мы подключаем конкретные объекты социальной инфраструктуры. Но параллельно появляется точка подключения для всех людей, которые там проживают. И очень интересные условия подключения для провайдеров – они должны на несколько лет обеспечить бесплатный публичный доступ к wi-fi от этого здания. И не получают первые несколько лет деньги от общины за интернет. Подключаем таким образом больницы, школы, пожарные части, библиотеки", – заявил Федоров.

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Через два года операторов мобильной связи будут наказывать за низкое качество или отсутствие интернета на дорогах и в небольших населенных пунктах Украины. План проверки качества интернета уже утвердили на заседании Кабинета министров.