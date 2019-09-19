Министр передала послание киевлянам от "минера" моста Метро

Белько стрелял по беспилотнику. В полиции говорят, жизни людей ничего не угрожало

Задержанный Алексей Белько попросил у жителей Киева извинения за то, что накануне угрожал взорвать мост Метро.

Об этом на брифинге рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

"Только что общались с Алексеем. Мы были у него вместе с другими ветеранами. Хочу вам передать от Алексея: он просит прощения. Просит прощения у всех, в частности, у жителей Киева за те неудобства, которые они имели вчера, учитывая его поступок. Он сказал, что не собирался подрывать мост. Все, чего он хотел, - это привлечь к себе внимание.

Алексей говорит, что у него были проблемы с устройством на работу, с отсутствием средств, проблемы личного характера - с девушкой", - сказала Коляда.

Она поблагодарила правоохранителей за то, что не открыли огонь. И подчеркнула, что министерство будет работать с программой реабилитации бывших бойцов.

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19 сентября уроженец Крыма Алексей Белько заявил, что заминировал мост Метро. Это на несколько часов заблокировало движение. Во время переговоров с правоохранителями он требовал встречи со своей девушкой.