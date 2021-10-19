Министр обороны США прибыл в Киев

Ллойд Остин сошел с трапа самолета в Киеве. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 19 октября, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин прибыл в Украину с официальным визитом.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании российской агрессии", - написал Остин.

В столице Остин должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, чтобы "убедить союзников и партнеров в поддержке Америки их суверенитета перед лицом российской агрессии", сообщила пресс-служба Минобороны США.

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Американский министр уже посетил Грузию, а затем отправится в Румынию. Завершится его турне переговорами с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.