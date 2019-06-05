Министр идет на выборы

Министр экологии Остап Семерак рассказал о "интересный округ". Фото: zik.ua

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак пойдет на досрочные выборы в Верховную Раду.

Об этом чиновник заявил агентству "Інтерфакс-Україна"

"Я примеряюсь к округам. У меня есть один интересный округ, куда меня приглашают органы местного самоуправления и те люди, с кем министерство в последние годы очень активно работало. Я сторонник продолжения нашего сотрудничества именно с этим округом", - рассказал министр.

Семерак не конкретизировал, о каком округе идет речь.

На вопрос, насколько ему было бы интересно остаться министром экологии в новом составе Кабмина, Семерак заявил, что уже дважды работал в правительстве, "но общество имеет свои запросы, и с обществом надо коммуницировать".

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Остап Семерак избирался народным депутатом на парламентских выборах в ноябре 2014 года. Шел 33-им по списку "Народний фронт". С апреля 2016-го работает министром экологии.