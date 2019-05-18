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суббота, 18 мая 2019 23:40

Мингарелли: Евросоюза без Украины не будет

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Мингарелли: Евросоюза без Украины не будет
Мингарелли рассказал об Украине и Европе. Фото: ТСН

В мире сложно найти место, где принципы Европейского союза ценят больше чем в Украине.

"День Европы является невероятно важным в вашей стране из-за очень особой причины. Сложно найти место в мире, где Европейский союз ценят больше чем в Украине. Есть очень немного мест в мире, где принципы по которым построен ЕС ценятся больше чем в Украине. И именно поэтому, как сказал президент ЕС Дональд Туск несколько недель назад "Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины" и мы не видим ЕС без Украины. Это одно и тоже", - сказал председатель представительства ЕС в Украине посол Хьюг Мингарелли, передает РБК-Украина.

"Украина – это Европа в ее разнообразии, Украина это Европа в ее исключительном демократическом подходе. Украина – это Европа в ее решимости общества; Украина – Европа в креативности ее граждан", - добавил он.

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Глава представительства ЕС в Украине посол Хьюг Мингарелли заявил, что Украина должна реформировать сектор гражданской безопасности, чтобы оставить советское прошлое. С его слов, консультативная миссия ЕС продолжает консультировать полицию, прокуратуру и представителей суда.

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