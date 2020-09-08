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вторник, 08 сентября 2020 11:12

Минцифры запустило сериал к местным выборам

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Минцифры запустило сериал к местным выборам
Сериал состоит из 11 серий, охватывающих все основные этапы, которые придется пройти кандидату в ближайшее время. Фото: ЦИК

Новый образовательный сериал "Кандидат" презентовали Министерство цифровой трансформации Украины совместно с ОО "Центр содействия реформам".

Сериал рассчитан на всех, кто размышляет, но колеблется, баллотироваться ли на местных выборах и показывает основные этапы, которые придется пройти кандидату в ближайшие месяцы, во время предвыборной кампании, пишет "Укрінформ".

"Очередные выборы пройдут 25 октября, кандидаты уже на высоком старте. И чтобы выдвижение ни казалось сложным или непонятным, мы, при поддержке партнеров - общественной организации" Центр содействия реформам "- подготовили образовательный сериал, который дает исчерпывающие ответы на вопросы, которие должен знать человек, который хочет стать депутатом ", - отметила в ходе презентации заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

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Она рассказала, что сериал состоит из 11 серий, охватывающих все основные этапы, которые придется пройти кандидату в ближайшее время. Образовательный сериал будет доступен на платформе Дія.Цифрова освіта. Участие в сериале приняли теле- и радиоведущий, актер Андрей Джеджула, общественный деятель Александр Солонтай, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, народные депутаты Марина Бардина, Елена Шуляк, Вадим Галайчук, Александр Скичко.

Руководитель программ ОО "Центр содействия реформам" Елена Юркина считает, что правовое образование общества в направлении избирательного законодательства является важним, если есть цель, чтобы в политику пришли не только профессиональные политики.

"Мы за то, чтобы в местной власти были представлены разные люди, с разным, в том числе профессиональным опытом. Поэтому, я надеюсь, что этот курс будет удачным", - подчеркнула она.

Участники презентации сериала рассказали, что сегодня очень важно, чтобы максимальное количество людей, успешных профессионалов в различных сферах, не имеющих опыта в политике, но которые планируют принять участие в выборах, быстро разобралась в законодательстве.

"Соответственно, нужно максимально объяснять все детали, начиная от того, как нужно заполнять документы, и заканчивая тем, как нужно проводить непосредственно кампанию. Если мы хотим, чтобы сегодня в политику приходили люди из других сфер, им сегодня необходимо быстро разобраться, понять, каким образом будут проходить выборы, какие технологии можно применять, какие нельзя. Нужно понимать, что выборы это не только об эмоциях, не только об обещаниях и не только о том, насколько верят избиратели кандидату. выборы - это точно так же о Избирательном кодексе и об избирательном законодательстве. Поэтому, я считаю, что такой образовательный сериал, который дает ответы на простые вопросы, будет очень актуальным ", - отметил в ходе презентации сериала народный депутат Александр Скичко.

На платформе "Дия.Бизнес" Министерство цифровой трансформации запустило образовательные сериалы. В них будут рассказывать об открытии собственного дела, сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

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