Минцифры покажет сериал о том, как открыть собственное дело

На платформе "Дия.Бизнес" Министерство цифровой трансформации запустило образовательные сериалы.
В них будут рассказывать об открытии собственного дела, сообщает пресс служба министерства в телеграмме.
"Чему следует научиться, чтобы не прогореть? Зачем стоит рисковать и привлекать творчество? Как работать со штатом и выходить из кризисов? Как найти деньги и инвестиции? Как построить правильный маркетинг? Обо всем и не только - в новых образовательных сериалах об открытии собственного дела в различных сферах: производство керамики, сфера технологий, пищевая промышленность ", - написали в сообщении.
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В ведомстве также анонсировали публикацию образовательного сериала о производстве текстиля 27 августа.
Все образовательные сериалы уже доступны на платформе "Действие. Бизнес".
Образовательный сериал "Финансовая грамотность для предпринимателей" запустило Министерство цифровой трансформации Украины при поддержке IFC и Всемирного банка. Сериал раскрывает практические темы и инструменты для предпринимателей, заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.
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