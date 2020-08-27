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четверг, 27 августа 2020 11:10

Минцифры покажет сериал о том, как открыть собственное дело

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Минцифры покажет сериал о том, как открыть собственное дело
Минцифры в сериале расскажет, как начать собственное дело. Фото: Действие. бизнес

На платформе "Дия.Бизнес" Министерство цифровой трансформации запустило образовательные сериалы.

В них будут рассказывать об открытии собственного дела, сообщает пресс служба министерства в телеграмме.

"Чему следует научиться, чтобы не прогореть? Зачем стоит рисковать и привлекать творчество? Как работать со штатом и выходить из кризисов? Как найти деньги и инвестиции? Как построить правильный маркетинг? Обо всем и не только - в новых образовательных сериалах об открытии собственного дела в различных сферах: производство керамики, сфера технологий, пищевая промышленность ", - написали в сообщении.

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В ведомстве также анонсировали публикацию образовательного сериала о производстве текстиля 27 августа.

Все образовательные сериалы уже доступны на платформе "Действие. Бизнес".

Образовательный сериал "Финансовая грамотность для предпринимателей" запустило Министерство цифровой трансформации Украины при поддержке IFC и Всемирного банка. Сериал раскрывает практические темы и инструменты для предпринимателей, заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

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Дата
27
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